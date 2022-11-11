ضبط متهم مطلوب في 3 قضایا وهارب من 60 سنة سجن بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بعد الاشتباه فيه أثناء مرور قوة أمنیة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمدیریة أمن القاھرة، وبفحص بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به، تبين أنه مطلوب في عدة قضايا وهارب من أحكام بالسجن.

تفاصيل الواقعة

وكشف بيان لوزارة الداخلية، أنه بسؤال الشخص عن بطاقة تحقیق الشخصیة، قدم بطاقة رقم قومي «عامل»، مقیم بدائرة قسم شرطة المرج، وبفحص الصورة الخاصة بھا، تبین اختلافھا عن صورته الحقیقیة.

كما عُثر بحوزته على بطاقة أخرى باسمه، وتبین أنه عامل، مقیم بمحافظة المنیا، ومطلوب التنفیذ علیه في 3 قضایا جنائیة، والمقضي فیھم بالحبس بمدد بلغت 60 سنة.

اعتراف المتهم

وبمواجھته بالأحكام الصادرة ضده، أقر بھا، وأضاف بأن البطاقة الأولى خاصة بشقیقه، وأنه انتحل اسمه خشیة ضبطه في الأحكام الصادرة ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة.