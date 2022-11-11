دبلوماسي روسي: واشنطن يمكنها إنهاء الأزمة في أوكرانيا بـ«إشارة واحدة»

قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة يمكنها أن تنهي الصراع في أوكرانيا بـ«إشارة واحدة».

وأضاف أنتونوف، في تصريحات صحفية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء «تاس» الروسية: «يبدو لنا أنه إذا أراد الأمريكيون حقا إنهاء الصراع على الأراضي الأوكرانية، فيمكنهم فعل ذلك بإشارة واحدة، وأن كييف لن تخالف تعليمات واشنطن».

أنتونوف: ضخ الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا كان خطأ

ولفت سفير روسيا لدى واشنطن إلى أنه تم إبلاغ الولايات المتحدة مرارا وتكرارا من أن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا كان خطأ، مشيرا إلى أن وقوع تلك الأسلحة في أيدي الإرهابيين والمجرمين له خطورة كبيرة، وأن الوقت سيحين لاستدعاء أمريكا لمحاسبتها بشأن انتشار أنظمة مضادة للطائرات محمولة في أوروبا، حيث تكون هذه الأسلحة قادمة من أوكرانيا.

السفير الروسي: تدخل واشنطن في الصراع ليس من مصلحتها

وقال أنتونوف، إن التدخل الأمريكي في الصراع الأوكراني لا يلبي المصالح الوطنية لواشنطن، ويؤدي إلى طريق مسدود في العلاقات الروسية الأمريكية، موضحا «نحن مقتنعون تماما بأن المزيد من التدخل الأمريكي في الصراع على الأراضي الأوكرانية، بإرسال الأسلحة والمدربين، ليس في المصالح الوطنية الأمريكية».

ودعا سفير روسيا السياسيين في واشنطن إلى التوقف عن ذلك، وعدم القيام بمزيد من الأنشطة في أوكرانيا.

وسلط السفير الضوء على تصريحات كييف أمس، والتي أعربت خلالها عن رغبتها وطموحها في أن تصبح عضوا في الناتو ومواصلة القتال، مؤكدا أنها تظهر أن اوكرانيا عازمة على الحرب ولم تكن مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات.