الطفل السوداني «أسعد» بعد مشاركته في «COP27»: الفيضان هدم منازلنا ومدارسنا

«عمَل الأطفال والشباب من أجل تغيير المناخ».. كان ذلك عنوان الجلسة الخاصة بمؤتمر قمة المناخ «COP27» على أرض مدينة شرم الشيخ الخضراء، والتي شارك فيها الأطفال من داخل مصر وخارجها، ومن بينهم الطفل السوداني «أسعد»، الذي لفت الأنظار بشأن التوصيات والمقترحات التي أشار إليها خلال جلسة التكيف والتمويل، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وسيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والبطل المناخي محمود محيي الدين، وكبار ممثلي فريق رئاسة «COP27».

تضرر نفسي وجسدي من التغير المناخي

الطفل السوداني أسعد قاسم، يبلغ من العمر 12 عاما، كان واحدا من الذين تضرروا من التغير المناخي، إذ اضطر هو وأسرته للنزوح من منازلهم وبلدهم قصرا بفعل ما حدث لهم، إثر تعرضها للفيضانات، وتحدث لـ«الوطن»عن تفاصيل الآثار السلبية عليه التي نجمت عن التغير المناخي: «كنت ممن تأثر بالفيضانات التي حدث في بلدي السودان، إذ كُسر ذراعي إثر وقوع السور عليّ، بخلاف انهيار منازلنا ومدارسنا، لذا قررنا النزوح إلى مصر للبحث عن مكان آمن للعيش».

توصيات ومطالبات بشأن الأطفال

وتحدث الطفل السوداني، خلال الجلسة التي عُقدت في مؤتمر قمة المناخ cop27، عن حقوق الأطفال بعد الكوارث التي تحدث لهم أثر التغيرات المناخية، إذ قال: «من حق كل طفل أن يكون على دراية كاملة بكل ما يخص التغير المناخي، ويكون له دور في مواجهة ذلك الخطر، لذا أطلب من المسؤولين برفع وعي الأطفال من خلال الأنشطة المدرسية، ومشاركتهم في القرارات المتعلقة بالتغير المناخي».

وكانت أولى جلسات وفعاليات مؤتمر قمة المناخcop27 التي أقيمت على أرض مدينة شرم الشيخ، بدأت من 6 نوفمبر والتي ستستمر حتى 18 من الشهر الجاري، الذي يحضره زعماء الدول في شتى بقاع العالم.