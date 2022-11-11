مصر تفوز ببطولة العالم للجامعات للإسكواش.. «فردي رجال وسيدات»

استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، تقريرًا مقدمًا من الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجامعات للإسكواش، حول نتائج نهائي البطولة في منافسات (فردي رجال وسيدات)، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 7 حتى 13 نوفمبر الجاري، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة 12 دولة على مستوى العالم.

نهائي منافسات فردي الطلبة

وأشار التقرير إلى أنه تم تتويج اللاعبة سنا إبراهيم «الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري» بطلة العالم للجامعات للإسكواش بعد انسحاب منافستها نور أبو المكارم «الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري» في الشوط الخامس والفاصل بسبب الإصابة.

كما تم تتويج اللاعب مصطفى عسل «الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري»، بطل العالم للجامعات للإسكواش، حيث حقق المصنف الثالث على العالم لقب بطولة العالم للجامعات للإسكواش بعد فوزه على زميله في منتخب مصر مصطفى السيرتي «جامعة برمنجهام» في نهائي منافسات فردي الطلبة، وفاز «عسل» على «السيرتي» بـ3 أشواط دون مقابل، حيث فاز في الشوط الأول بنتيجة 11-5 والشوط الثاني 11-7 والشوط الثالث 11-8.

رفع اسم مصر في مختلف مجالات التنافس الشبابي

ومن جانبه، تقدم الوزير بخالص التهنئة للاعبين الفائزين على هذا الإنجاز الرياضي المتميز، ورفع اسم مصر عاليًا في هذا المحفل الرياضي العالمي، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على دعمها المتواصل والمستمر للرياضة المصرية، وبخاصة الرياضة الجامعية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في العمل على صقل وتنمية مواهب ومهارات شباب الجامعات في المجالات الرياضية والثقافية والفنية؛ وتوفير الرعاية اللازمة لهم؛ لتظل الجامعات المصرية مصانع تمد مجالات الإبداع بمواهب وأبطال من شأنهم رفع اسم مصر عاليًا في مختلف مجالات التنافس الشبابي إقليميًّا ودوليًّا.

الجهود المبذولة خلال تنظيم البطولة

وتقدم الوزير بخالص الشكر والتقدير للجنة المنظمة للبطولة، والتي ضمت الدكتور صبحي حسانين رئيسًا، والدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وأحمد الشيخ، الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد فاروق، نائب مدير البطولة، وبهاء مختار، منسق عام البطولة، وذلك على الجهود المبذولة خلال تنظيم البطولة والتي ساهمت في نجاحها وظهورها بشكل متميز ومشرف لمصر.