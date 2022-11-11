محافظ القليوبية يطالب المواطنين بالإبلاغ عن أي شخص يلقي قمامة في الشارع

شدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على الإبلاغ عن أي شخص يلقي القمامة على الطريق، وتحرير محاضر للمخالفين، مشددا على المواطنين بعدم إلقاء القمامة بالطرق حتى لا يتسبب ذلك في تراكم القمامة بصوره كبيرة، كما وجّه المحافظ رئيس الحي باستمرار حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات من حرم الطرق لتحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري، مشيرا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التي قد تقف أمامهم.

تكليف بتشجير الجزر الوسطى

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لأعمال النظافة بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص، حيث تفقد المحافظ طريق محور الخصوص وطريق محور شركات البترول وطريق محور العصار وتابع أعمال النظافة التي تتم ووجه بتكثيف الأعمال وتشجير الجزر الوسطى وعدم السماح بأي إشغالات أمام المحال التجارية أو الورش، فضلا عن تكثيف حملات الإشغالات لإزالة أي مخالفة وتكثيف الحملات المرورية لمنع السير عكس الاتجاه خاصة علي تلك المحاور.

كما تفقد ترميم وتطوير كوبري أسنيت على الرياح التوفيقي الذي يربط البر الغربي بالشرقي بمدينة كفر شكر، إذ يجري العمل على إصلاح التشققات وذلك بإزالة الطبقة السطحية والحديدية بطبقات مطابقة للمواصفات، ويشرف على أعمال التطوير الهيئة العامة للطرق والكباري، ووجّه القائمين على أعمال التطوير بدفع الأعمال وزيادة عدد العمالة للانتهاء خلال أسبوع وفتح الكوبري أمام المواطنين لتسيير الحركة المرورية، كما وجّه المحافظ أيضا بمراعاة المواصفات الهندسية للإنشاءات التي تتم حتى يستوعب الكوبري الحمولات الثقيلة وسيارات النقل.

ترميم وتطوير كوبري أسنيت

ومن الجدير بالذكر أن محافظ القليوبية فور تلقيه شكوى من وجود بعض التشققات في أعمال رصف الكوبري، نسّق مع الهيئة العامة للطرق والكباري برئاسة اللواء حسام الدين مصطفي رئيس الهيئة للبدء في أعمال ترميم وتطوير الكوبري.