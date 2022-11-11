مصر تعلن إنشاء «مركز إفريقيا» للتدريب والبحوث المناخية في القاهرة

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر بصفتها رئيس الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف، ودولة أفريقية تدرك تحديات التكيف التي تواجهها القارة، تتعاون مع التعاون المتحدة على مدار عام مضى لوضع حزمة من الدعم لإفريقيا من أجل مساعدة القارة على تنفيذ برامج التكيف والتخفيف.

وأوضح «شكري» خلال جلسة «الإسراع من جهود التكيف في إفريقيا» ضمن فعاليات قمة المناخ، أن مصر والولايات المتحدة تؤمنان بأن الدعم يجب أن يؤدي لتحول حقيقي ولا يؤدي لزيادة عبء المديوينة، مع التأكيد على القروض الميسرة، لافتا إلى أن مصر تدرك التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية وتمثل عقبة أمام التكيف في كثير منها.

وأعلن إنشاء «مركز إفريقيا» في القاهرة من أجل تعزيز القدرة على الصمود ومواجهة وحل مشكلات التكيف مع المناخ، موضحا أن المركز سيكون دوره التدريب وبناء القدرات وإجراء البحوث الأكاديمية وتبادل القدرات والمعرفة بالتعاون مع ممثلي الحكومات والمنظمات المختلفة المعنية بالتكيف، وتأمل مصر من خلال البرنامج دعم القدرات في إفريقيا وسد احتياجات الدول النامية.

ووجه وزير الخارجية ورئيس قمة المناخ COP27، الشكر للولايات المتحدة الأمريكية، على دعمها لجهود التكيف مع التغيرات المناخية في القارة الأفريقية، ودعوتها للتطبيق واتخاذ التدابير العملية.