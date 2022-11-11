جولة عروض عربية وعالمية للفيلم القصير «طريق الكاف» خلال نوفمبر

يشهد الفيلم القصير طريق الكاف للمخرج إحسان كمّون جولة من العروض العربية والعالمية خلال شهر نوفمبر، إذ ينافس على جائزة أفضل فيلم روائي قصير في مهرجان الفيلم العربي في سان فرانسيسكو من 11 لـ 20 نوفمبر.

يُعرض الفيلم يوم الاثنين 14 نوفمبر، في دار عرض نيو بارك واي بحضور المخرج الذي سيتواجد أيضا في عرض الفيلم الأول في كندا، بمهرجان أفلام الشرق الأوسط الذي يُقام بالتعاون مع مهرجان فانكوفر السينمائي الدولي، حيث يُعرض الفيلم يوم الأحد 27 نوفمبر الساعة 7:50 مساءً، إذ ينافس على جائزة أفضل فيلم قصير.

مشاركته بمهرجان سينما المؤلف

ويشارك الفيلم في المهرجان الدولي لسينما المؤلف بالرباط من 17 لـ24 نوفمبر، إذ ينافس على جائزة أفضل فيلم قصير.

ومن المنتظر أيضَا أن ينافس في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة ضمن فعاليات النسخة الـ51 من مهرجان كييف السينمائي بأوكرانيا.

ومؤخرا عُرض طريق الكاف في مهرجان مونتكاتيني الدولي للفيلم القصير.

يأتي ذلك في أعقاب حصول الفيلم على عرضه العربي الأول في أيام قرطاج السينمائية ضمن عروض آفاق السينما التونسية.

وكان طريق الكاف قد شارك في مهرجان كليرمون فيران الدولي للفيلم القصير، ومهرجان الفيلم العربي في ديربورن في أمريكا، ومهرجان ليالي البحر المتوسط في فرنسا.

قصة فيلم طريق الكاف

يدور طريق الكاف حول مراهق تونسي، بعد وفاة والدته وشقيقه، يشق طريقاً يهدد بتدمير ما تبقى من عائلته.

الفيلم من إخراج إحسان كمّون، وتأليف تشارلز هال، وبطولة أحمد الحفيان، وفارس الأندلسي، ومالك بن سعد، وعلاء الدين اليعقوبي. وإنتاج (Karabila Productions ،Eqlae Pictures LLC)، وتصوير فريدة مرزوق، ومونتاج ليث مجالي، وموسيقى تصويرية سعاد بُشناق وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.