الإعلامية سهير شلبي لـ قناة الحياة: أحمد زكي كان متطرف المزاج بس صديق رائع جدا

تحدثت الإعلامية سهير شلبي عن طبيعة علاقتها مع الفنان الراحل أحمد زكي، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج بالخط العريض الذي تقدمه على شاشة قناة الحياة في الثامنة مساء الجمعة.

سهير: لم أفكر في عمل برنامج على السوشيال ميديا لشعوري بالإحباط

وقالت شلبي: أحمد زكي كان صديقي وخرجت إشاعة وجود قصة حب بيننا لأننا كنا شلة متواجدين مع بعض باستمرار فكنا مجموعة أصحاب ومتواجدين سويا باستمرار وكنا نحب بعض لكن كأصدقاء لأن أحمد زكي مينفعش تتجوزيه لأنه كان مزاجي جدا وكان متطرف المزاج لكن كصديق كان رائعا جدا.

وتطرقت شلبي في حوارها إلى بعض المواقف التي مرت بها خلال تصوير البرامج التي تقدمها مثل سواح ودردشة وقالت: وقعت من عربة الجولف أثناء تصوير حلقة مع الفنان محمد ثروت، وسجَّلت سهرة مع أبطال مسلسل ليالي الحلمية كنوع من الشكر ورد الجميل لهم وتم عمل حلقة مدتها 4 ساعات ونصف وأذيعت ليلة العيد.

وتابعت سهير شلبي: لم أفكر في عمل برنامج على السوشيال ميديا بسبب الكسل للأسف والشعور بالإحباط.

يذكر أن برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب على شاشة قناة الحياة في الثامنة مساء الجمعة من كل أسبوع.