وزيرة التعاون الدولي: «وافي» تعد منصة العالم العربي لتنفيذ العهودات

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن منصة «وافي»، هي منصة العالم العربي لتنفيذ العهودات، موضحة أن هذه المنصة، تؤكد الترابط والتكامل بين العمل المناخي، وجهود التنمية، من خلال مشاريع قابلة للتنفيذ، لمواجهة تحديات التغير المناخي.

التخفيف من خطورة التغيرات المناخية

أضافت وزيرة التعاون الدولي، خلال حوار لها بإحدى جلسات مؤتمر المناخ، بشرم الشيخ، الذي يعرض على قناة «extra news»، أن المنصة لا تركز فقط على التخفيف من خطورة التغيرات المناخية، وإنما تسعى إلى التكيف على أساس الغذاء، المياه، والطاقة، موضحة أنه تم اختيار هذه العناصر، بناءا على عملية تحديد الأولويات، وذلك تحت إشراف الحكومة المصرية.

وتابعت المشاط، أن عنصري المياه والغذاء، جرى التركيز عليهما، بالتعاون مع بنك التنمية الأوروبي، بالإضافة إلى أن هذا المشروع، يهدف إلى تعزيز فعاليات الري، تعزيز القدرة على الصمود، وتعزيز القدرة على تحلية المياه، وذلك من خلال استخدام الطاقة، موضحة أن المنصة تسعى إلى الحد من مخاطر التغير المناخي.

بنك التنمية والإعمار الأوروبي

أوضحت المشاط، أن مصر تعاون مع بنك التنمية والإعمار الأوروبي، موضحة إلى أن الدولة تسعى إلى الوصول لـ42% من مزيج الطاقة، بحلول عام 2030، لافتة إلى أن المنصة تتعاون مع عدد من وكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أنه تم إصدار إعلان مشترك مع «الوزير كيري» في أكتوبر الماضي، لدعم هذه المبادرة.