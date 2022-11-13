اعترافات المتهم بالنصب على المواطنين في الغربية: أقنعتهم بالسفر للخارج

«أقنعتهم أن عندي شركة سفر ومعتمدة وإني هقدر أسفرهم خارج مصر عشان يكملوا تعليمهم في جامعات أجنبية، وخدت منهم الفلوس فعلا واختفيت»، بهذه الكلمات بدأ المتهم بالنصب على المواطنين بمحافظة الغربية الراغبين في السفر خارج مصر لاستكمال تعليمهم، أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليه من جانب أجهزة الأمن.

خداع المتهم للضحايا

وأضاف المتهم خلال جلسة التحقيق: «عملت شركة وهمية وعشان أقدر أجيب الناس وأعرفهم بيها، بدأت أسوق ليها على الإنترنت، وكتبت عليها إنها حاصلة على اعتمادات دولية من جامعات أجنبية عشان أجيب رجليهم».

الاختفاء بعد الحصول على أموال المواطنين

وبشأن خطة الهروب والاختفاء من ضحايا بعد الحصول على أموالهم، قال المتهم: «بدأ الناس تيجي واحدة واحدة وتسأل عن الشركة وتعرف تفاصيل السفر، وفعلا أقنعتهم وبدأوا يدفعوا الفلوس عشان يسافروا، ولما جمعت من أكتر من واحد، قفلت الشقة اللي كنت مأجرها في الغربية واختفيت في مكان تاني».

القبض على المتهم

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت القبض على المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين أمس الأول، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، وأمرت النيابة بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المنتظرة

وعن العقوبة القانونية المتوقعة التي ينتظرها المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في محافظة الغربية، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنه سينطبق عليه ما تنص عليه المادة 336 من قانون العقوبات، وهي كالتالي:

«يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».