إصابة 9 أشخاص في حادث سقوط منطاد هواء بالنمسا

أصيب 9 أشخاص، اليوم السبت، في حادث سقوط منطاد هواء ساخن على الطرف الشرقي لجبال الألب في النمسا.

إصابة راكبين بجروح خطيرة

وقالت سونيا كيلنر، من الصليب الأحمر بولاية النمسا السفلى، لوكالة الأنباء «إيه بي إيه»، إن اثنين من الركاب أصيبا بجروح خطيرة في حادث سقوط المنطاد بمنطقة بوكليغن فيلت، وهي منطقة سميت بهذا الاسم نظرا لمناظرها الطبيعية كثيرة التلال.

وجرى العثور عليهما مع اثنين آخرين مصابين بجروح طفيفة في أونتيريك، فيما عثر على الركاب الخمسة الآخرين مصابين بجروح طفيفة بالقرب من ستانغ، على بعد نحو 5 كيلومترات وفقا لما ذكرت قناة روسيا اليوم.

نقل المصابين إلى المستشفى

وجرى نقل الراكبين المصابين بجروح خطيرة بمروحية إلى مستشفى محلي.