«الصناعة»: 36.3 مليار دولار إجمالي قيمة صادرات مصر في 9 أشهر بنمو 32%

ارتفع إجمالي صادرات مصر «البترولية وغير البترولية» بنحو 32.9% خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، وكشف تقرير حديث صادر عن وزارة التجارة والصناعة، أن قيمة الصادرات ككل بلغ 36.3 مليار دولار، منها 73.9% صادرات غير بترولية، و26% صادرات بترولية، مقارنة بـ27.3 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

الصادرات المصرية

وقال تقرير اتجاهات الصادرات المصرية، الذي أعدته إدارة الإحصاء والتوثيق بوزارة التجارة والصناعة، إنّ معدل نمو الصادرات غير البترولية بلغ 14.1% خلال الأشهر التسعة الماضية، محققة 26.9 مليار دولار، مقابل 23.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها، من العام الماضي.

الأهمية النسبية لأهم 15 سوقا تصديريا

وكشف التقرير، حصلت «الوطن» على نسخة منه، عن أنّ الأهمية النسبية لأهم 15 سوقا تصديريا بلغت 64.6% من إجمالي قيمة الصادرات، حيث تصدير تركيا مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، بأهمية نسبية 7.6%، تلتها إيطاليا بنسبة 6.7%، ثم إسبانيا بنسبة 6.5%، والسعودية بنسبة 5%، ثم الولايات المتحدة بنفس النسبة تقريبا.

تصدر قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة

وكان تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماويات كشف قبل أيام عن تصدر قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة قائمة القطاعات الأكثر تصديرا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وحقق القطاع معدل نمو بنسبة 31%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفعت قيمة صادرات القطاع من 4.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير - سبتمبر 2021 إلي 6.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي، ووفقا للتقرير فقد احتلت صادرات مواد البناء المرتبة الثانية بمعدل نمو بلغت نسبته نحو 7%، حيث ارتفعت قيمة صادرات القطاع من 4.8 مليار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الماضي، إلى 5.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالي، بينما استقرت صادرات الصناعات الغذائية خلال العامين 2021 - 2022 عند ما قيمته 3,1 مليار دولار لتحتل المرتبة الثالثة في قائمة الصادرات غير البترولية.