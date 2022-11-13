قناة القاهرة الإخبارية: انفجار في منطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول كتب: نرمين عفيفي 04:08 م | الأحد 13 نوفمبر 2022 انفجار تبث قناة القاهرة الإخبارية اللقطات الأولى لانفجار بمنطقة تقسيم بوسط مدينة إسطنبول التركية. اقرأ المزيد: وزير خارجية اليونان: لا يمكن لأي حكومة منح تركيا حقوق استكشاف الغاز في المتوسط وزير دفاع فنلندا: 28 دولة صادقت على عضويتنا في الناتو باستثناء تركيا والمجر بوتين اتفق مع «غازبروم» على نقل الغاز إلى أوروبا عن طريق تركيا 14 قتيلا و49 مفقودا في انفجار منجم للفحم شمال تركيا عاجل.. ارتفاع حصيلة قتلى منجم الفحم في تركيا إلى 42 قتيلا تركيا تقسيم انفجار بقلم نرمين عفيفي