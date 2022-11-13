عضو لجنة تحكيم بالقاهرة السينمائي: مشاركة عربية متنوعة على مدار 8 أيام

قال الفنان أحمد مجدي، عضو لجنة تحكيم مسابقة أفضل فيلم عربي، إن الممثل لا بد أن يبتعد عن أي ضغوطات، ويبدأ فقط في عمله، لافتا إلى أن المسابقة يتنافس فيها 13 فيلما على مدار 8 أيام، على هامش مهرجان القاهرة السينمائي، وتشارك أفلام من مصر وتونس والمغرب، وغيرها من الدول بشكل متنوع على مستوى الدول العربية.

وأوضح الفنان أحمد مجدي، خلال لقاء له على هامش مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، الذي يعرض على شاشة «دي إم سي»، أن الاختيار كان لأعمال مميزة من أجل منافسة شريفة، لافتا إلى أنه لأول مرة يشارك في التحكيم في مهرجان القاهرة السينمائي.

وشارك من قبل، في تحكيم عدة مهرجانات، مضيفا أن الفنانة اللبنانية نور من ضمن المشاركين في لجنة التحكيم.