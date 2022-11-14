وزير التجارة: نسعى للاستفادة من تمويلات البنك الأفريقي للتنمية لتطوير الصناعة

قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إنَّ مصر تسعى للاستفادة من تمويلات البنك الأفريقي للتنمية في مجالات الزراعة والصناعة والأمن الغذائي، مضيفًا أنَّ الحكومة حريصة على الاستفادة من الآليات والبرامج التمويلية التي يتيحها البنك الأفريقي في تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي.

والتقى وزير التجارة، الدكتور أكينوومي أديسينا رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، واستعرض مشروعات وبرامج البنك الحالية والمستقبلية في مصر.

تحقيق التنمية الزراعية

وقال وزير التجارة إنَّ اللقاء استعرض جهود البنك الأفريقي للتنمية في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة بدول القارة الافريقية من خلال ضخ تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار لتعزيز الأمن الغذائي الافريقي ودعم مشروعات البحوث والتطوير في القطاع الزراعي وبصفة خاصة لمحاصيل القمح والأرز والذرة والصويا بالتعاون مع 12 مليون مزارع افريقي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب بدول القارة.

وأشار إلى حرص الحكومة على تعميق صناعة الأدوية ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع البنك والاستفادة من خطة البنك الطموحة لبناء قدرات ورفع كفاءة الشركات المتميزة في صناعة الأدوية في إفريقيا من خلال توفير التدريب لكوادرها وتوفير البنية التحتية اللازمة لإرساء صناعة حقيقية للدواء بالقارة، لافتاً إلى أنَّ اللقاء قد تناول أيضًا إمكانية الاستفادة من التواجد القوى للبنك داخل دول القارة السمراء في التروّيج للصادرات المصرية بكل قطاعاتها التصديرية.

تطوير قطاع المشروعات الصغيرة

ونوه إلى الدور الهام للبنك في تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال تقديم تمويل بقيمة 160 مليون دولار لبنك مصر لدعم هذه المشروعات، لافتاً إلى ترحيب الوزارة برغبة البنك في إقامة مناطق صناعية زراعية متكاملة في مصر تجمع كل حلقات سلسلة القيمة في مكان واحد على غرار التجربة الناجحة للبنك في هذا الصدد بدول افريقية.

ومن جهته، أكّد رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية حرص البنك على تعزيز علاقات التعاون مع مصر، خاصةً أنها من أبرز شركاء التنمية حيث تمتد العلاقة بين الجانبين لأكثر من 40 عاماً انعكست في تطورات تنموية وإنجازات في مختلف المجالات، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ينعكس على حياة المواطنين.