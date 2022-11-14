«المركزي للإحصاء»: المصريون أكلوا عدس وفول بـ6.2 مليار جنيه في 8 أشهر

تواصل «الوطن»، استعراض بيانات النشرة السنوية للتجارة الخارجية التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن حجم الصادرات والواردات بشكل دوري، للسلع الاستهلاكية والمعمرة والسلع والمنتجات الغذائية، خلال 8 أشهر في الفترة من يناير إلى أغسطس 2022.

قيمة الاستيراد من العدس والفول بالدولار

وكشفت النشرة السنوية للتجارة الخارجية، أنّ مصر استوردت عدس بقيمة 66 مليونا و725 ألف دولار ما يعادل مليارا و334 مليونا و500 ألف جنيه مصري وذلك خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022، بينما استوردت مصر فول عريض وصغير بقيمة 244 مليونا و800 ألف دولار، بما يعادل 4 مليارات و896 مليون جنيه مصري.

وأوضحت نشرة التجارة الخارجية أنّ مصر استوردت تفاح طازج بقيمة 219 مليونا و283 ألف دولار بما يعادل 4 مليارات و385 مليونا و660 ألف جنيه مصري تقريبا، وذلك خلال 8 أشهر في الفترة من يناير إلى أغسطس 2022.

ورصدت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المصريين استوردوا الدقيق الأبيض الفاخر بقيمة 4 ملايين و174 ألف دولار ما يعادل 83 مليونا و480 ألف دولار.

قيمة استيراد السكر والألبان

ولفتت النشرة إلى أن مصر استوردت سكر مكرر خلال تلك الفترة من يناير إلى أغسطس 2022 بقيمة 58 ألف دولار فقط ، ما يعادل مليونا و160 ألف جنيه مصري، بينما استوردت مصر الألبان ومنتجاتها ما قيمته 746 مليونا و67 ألف دولار، ما قيمته 14 مليارا و921 مليونا و340 ألف جنيه.

وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن المصريين استوردوا زيوتا مكررة بلغت قيمتها حوالي مليارا و84 مليونا و632 ألف دولار ما يعادل 20 مليارا و972 مليونا و640 ألف جنيه مصري، بينما استوردوا ورق كرافت بقيمة 34 مليونا و759 ألف دولار ما يعادل 695 مليونا و180 ألف جنيه مصري.

وقال الخبير الاقتصادي عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات لـ«الوطن» إن الإقبال على تناول البقوليات، خاصة العدس يرتفع خلال فصل الشتاء، وهي وجبة مفضلة عند كثير من المصريين، الأمر الذي يفسر فاتورة استهلاك مصر من العدس.