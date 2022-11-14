إصابة 6 أشخاص في سقوط شجرة على «توك توك» وسيارة بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء سقوط شجرة على «توك توك» وسيارة «تمناية»، قبل قليل، بالقرب من مدخل أبو عطا بالكليو 80 بنطاق مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

نقل المصابين للمستشفى

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة النوبارية، يفيد استقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين بجروح إثر سقوط شجرة على «توك توك» وسيارة أمام مدخل عطا بنطاق ذات المركز، وتحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

وبالفحص تبين إصابة كلا من «صابحة.ع.ي»، 50 سنة، مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، و«جليلة.ع.ا»، 25 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، و«فتحية.م.أ»، 45 سنة، مصابة بكسر في الحوض وكسر في الساق اليمنى، و«فاطمة.ع.م»، 15 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليسرى، و«محمد.أ.ف»، 18 سنة، مصاب بكسر في العمود الفقري، و«محمد.م.ع»، 27 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الذراع اليسرى، وجميعهم مقيمون بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.