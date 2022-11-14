مشاهد من جنازة سامي فهمي.. انهيار شقيقته وغياب الفنانين

شيع منذ قليل، جثمان الفنان سامي فهمي، الذي توفي صباح أمس الأحد، من مسجد العمري بمنطقة العطارين بمسقط رأسه في محافظة الإسكندرية.

وحرص على تشييع جثمانه عدد من أصدقائه وعائلته، ودخلت شقيقته في وصلة من البكاء وصل للانهيار.

وغاب الفنانون عن حضور الجنازة، باستثناء الفنان محمود عامر، وغاب أيضا أشرف زكي عن حضور الجنازة؛ نظرا لارتباطه بعرض مسرحي من إخراجه يحمل عنوان الوش الثاني، بطولة منى زكي، ويعرض حاليا في السعودية.