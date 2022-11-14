وزيرة التعاون الدولي: المرأة الريفية أكثر الفئات تأثرا بالتغيرات المناخية

أدارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة نقاشية خلال فعاليات «يوم المرأة»، بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، حول «المرأة وتمويل المناخ»، وذلك ضمن الفعاليات التي ينظمها المجلس القومي للمرأة، حول تمكين المرأة.

المشاط: تمكين المرأة من المحاور المهمة لمواجهة التغيرات المناخية

وفي كلمتها الافتتاحية أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن تمكين المرأة يعد أحد المحاور والحلول الأساسية التي يجب العمل عليها لمواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية، لافتة إلى أن المرأة المرأة ، لاسيما في المناطق الريفية والأقل حظًا في جهود التنمية.

ضرورة تغيير الصورة الذهنية الخاطئة عن المرأة

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على مدار الـ12 شهرًا المقبلة ستعمل على تعزيز جهود تمكين المرأة كأحد حلول مواجهة التغيرات المناخية لاسيما في أفريقيا والدول النامية، مؤكدة ضرورة التركيز على النماذج الناجحة التي تعمل على تغيير الصورة الذهنية الخاطئة عن المرأة وأهمية فتح آفاق الفرص الاقتصادية للفتيات لدعمهن في المشاركة بفعالية في تحقيق التنمية في مختلف المجتمعات.

تمكين المرأة وتكافؤ الفرص

ولفتت إلى أن العقد الأخير شهد اهتمامًا متزايدًا بجهود تمكين المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وتحسين حصول الفتيات على الفرص التعليمية، وتبوء المناصب القيادية، ورغم ذلك مازالت التحديات التي يواجهها العالم على جميع الأصعدة لاسيما فيما يتعلق بالتغيرات المناخية تحول دون حصول المرأة على فرصتها الكاملة وهو ما يتطلب حلولا مستدامة للتكيف ودعمًا لدور المرأة في مواجهة هذه التحديات.

تعزيز ريادة الأعمال وزيادة التمويل للشركات

وتابعت: مواجهة التغيرات المناخية وتمكين المرأة يتطلبان حلولا مناخية أكثر ابتكارًا وتعزيز ريادة الأعمال وزيادة التمويل للشركات التي تقودها السيدات ودعم رائدات الأعمال.