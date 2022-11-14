ضبط صاحب شركة هارب من 226 سنة سجن بالشيخ زايد

تمكنت مباحث الشيخ زايد بالجيزة، من ضبط صاحب إحدى الشركات هارب من 165 حكم بإجمالي أحكام حبس بلغت 226 سنة وشهرين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

226 سنة سجن

كانت البداية عندما تمكنت مباحث الشيخ زايد من ضبط عـادل. ف. ص، 57 سنة، صـاحب إحدى الشركات، مطلوب للتنفيذ عليه في 165 حكم شيكات، بإجمالي أحكـام حـبس بلغت 226 سنة وشهرين، وكفالات بلغت قيمتها 488 ألفا و500 جنيه.

وبمواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.