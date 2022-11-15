القبض على عامل طعن زميله في مصنع ملابس بالسلام.. «قطع عيشه»

تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعدى بالضرب على آخر بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته.

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان وزارة الداخلية، تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل بمصنع ملابس ، مقيم بدائرة القسم ، يحمل جنسية إحدى الدول) مصاب بجرح نافذ ، إثر إدعاء مشاجرة بالمنطقة محل عمله.

مشادة كلامية

بالإنتقال وسؤال المجنى عليه قرر حدوث مشادة كلامية بينه ، وبين (عامل سابق بالمصنع محل عمله - مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات سابقة بينهما ، إعتقاداً من الأخير بأن المصاب تسبب فى إنهاء عمله بالمصنع ، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المشكو فى حقه بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته مُحدثاً إصابته ولاذ بالفرار.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وبحوزته السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.