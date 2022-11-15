مسؤول بـ«المشروعات»: مصر عامرة بصُناع «إيديهم تتلف في حرير»

قال محمد عبدالملك، رئيس القطاع المركزى للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن قانون تنمية المشروعات فرصة حقيقية، يوفر حزمة تحفيزية وتشجيعية لأصحاب المشروعات، ومن أهمها المعاملة الضريبية المبسّطة التى تتمتع بها هذه المشروعات، والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، ويقوم الجهاز بإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، سواء من خلال فروعه بمختلف المحافظات مباشرة أو من خلال التعاون مع البنوك والجمعيات الأهلية بشروط تمويلية بسيطة.

وأضاف «عبدالملك»، فى حوار خاص لـ«الوطن»، أن دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمى ضمن القطاع الرسمى يمثل إضافة للاقتصاد الوطنى، حيث سيتمكن أصحاب تلك المشروعات من العمل وفق منظومة الدولة وتطوير منتجاتها، لتتفق مع معايير الجودة، مما يمكنها من التوسّع فى التسويق وتلبية احتياجات السوق المحلية، كما يمكنها فى مراحل لاحقة من التصدير للخارج.

ما الجهود المبذولة من قِبل الجهاز فى ملف تقنين المصانع غير المرخصة؟

- أحب أن أوضح أن الدولة مدركة تماماً حجم مشكلة المشروعات الموجودة فى القطاع غير الرسمى، ومن هذا المنطلق شاركت أكثر من 20 جهة وهيئة ووزارة من الجهات المعنية بالدولة فى إعداد قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 الذى يتضمن 109 مواد، وكان هناك حرص على أن يتم إصدار القانون بعد حوار مجتمعى وتوافق بين النقابات، ليقدم خدمات فعلية وحقيقية تسهم فى دعم أصحاب المشروعات الصغيرة. وكان هناك دعم كامل من لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لسرعة إصدار القانون وعلى أنه يقدم معالجة حقيقية للمشكلات التى تواجه قطاع المشروعات الصغيرة على أرض الواقع، وبناء على ذلك سنجد أن القانون يتضمّن خدمات متكاملة تبدأ من تيسير إجراءات الترخيص والتأسيس ومساعدة أصحاب المشروعات على النمو والتوسّع بالإضافة إلى تقنين أوضاع المشروعات غير الرسمية للوصول إلى منتج محلى متميز قادر على المنافسة.

هل هناك تيسيرات لدعم هذا الملف وتحقيق الغرض منه؟ وما أشكال الدعم المقدمة لأصحاب المصانع؟

- يوجد باب كامل بالقانون مخصص للتعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة بالقطاع غير الرسمى يتضمن عدداً كبيراً من التيسيرات لمختلف المشروعات غير الرسمية، ومنها الحصول على ترخيص مؤقت مدته تصل إلى خمس سنوات لحين قيام صاحب المشروع بتوفيق أوضاعه، مما يسمح له بتشغيل المشروع بشكل رسمى مؤقت معترف به من مختلف أجهزة الدولة. ويتمتع صاحب المشروع بعد الحصول على الترخيص المؤقت بالإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر العقارى لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات، كما يتم إعفاء المشروع من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع للمشروعات غير المسجلة ضريبياً، والاستفادة بضريبة قطعية مبسّطة وفقاً لحجم الأعمال.

كم عدد المستفيدين؟ وما الأوراق المطلوبة؟

- حتى الآن قام الجهاز بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة بتوفيق أوضاع ما يزيد على 7 آلاف مشروع فى مختلف المحافظات بخطوات وأوراق اقتصرت على التقدم بطلب توفيق الأوضاع من خلال الشباك الواحد داخل فروع الجهاز وإحضار إثبات شخصية لصاحب المشروع وما يثبت حيازة مقر المشروع.

وما تكاليف الترخيص؟ وما الإجراءات المتبعة؟

- التكاليف الخاصة بالترخيص رمزية للغاية تبدأ من 500 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، ويتم تحديدها حسب نوع المشروع إذا كان صغيراً أو متوسطاً أو متناهياً فى الصغر ويتم تنفيذ الإجراءات من خلال وحدات تقديم الخدمة التابعة لجهاز تنمية المشروعات بجميع المحافظات، والتى تقوم بمساعدة العميل فى استصدار البطاقة الضريبية والسجل التجارى للمشروع، كما تقوم باستصدار الموافقات المبدئية للترخيص المؤقت «التنظيم - رخص المحلات - الحماية المدنية»، إضافة إلى أى موافقات إضافية حسب طبيعة كل نوع نشاط.

قانون تنمية المشروعات يوفر حزمة تحفيزية وتشجيعية لأصحاب المشروعات

ما القطاعات الأكثر تقنيناً لأوضاعها؟

- حتى الآن ليس هناك قطاع بعينه نقدر أن نصفه بأنه الأكثر تقنيناً، ولكن فى جميع الأحوال الباب ما زال مفتوحاً لجميع أنواع القطاعات الراغبة فى تقنين أوضاعها.

ما مزايا قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

- يحمل القانون الكثير من المزايا لأصحاب المشروعات، ومن أهمها المعاملة الضريبية المبسّطة، التى تتمتع بها هذه المشروعات، والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، بحيث إذا قلت المبيعات أو الإيرادات السنوية أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنوياً، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنوياً، وإذا تراوحت المبيعات أو الإيرادات بين مليون و2 مليون جنيه تكون الضريبة ٫5% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت بين 2 مليون و3 ملايين جنيه تكون الضريبة ٫75%، وإذا تراوحت بين 3 ملايين و10 ملايين جنيه تكون الضريبة ١%.

ما رسالتكم لأصحاب المصانع غير المرخصة؟

- إن قانون تنمية المشروعات فرصة حقيقية عليهم استغلالها للاستفادة منها، لأنه يوفر حزمة تحفيزية وتشجيعية إلى جانب أنه يكفل لهم العمل فى إطار قانونى. ويسمح لهم بالحصول على خدمات متعدّدة من جهاز تنمية المشروعات، ومنها التمويل للتوسع فى مشروعاتهم أو المساعدة فى التسويق من خلال المعارض المختلفة التى ينظمها الجهاز أو يشارك فيها أو التسجيل للمشاركة فى المناقصات الحكومية.

2 مليون منشأة تعمل فى القطاع غير الرسمى ووفقنا أوضاع 7 آلاف مشروع بالمحافظات

كم حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر والهدف من دمجه فى الاقتصاد الرسمى؟

- وفقاً للتقديرات الحكومية فهناك نحو 2 مليون منشأة تعمل بالقطاع غير الرسمى والهدف من دمجها بالاقتصاد الرسمى هو مساعدة هذه المشروعات على الاستمرار والتوسّع والنمو، وذلك من خلال استفادتها من المزايا والتيسيرات التى تقدّمها مختلف أجهزة الدولة، وفقاً لقانون تنمية المشروعات الجديد، لأن شرعنة هذه المشروعات تمثل إضافة للاقتصاد الوطنى، حيث سيتمكن أصحابها من العمل وفق منظومة الدولة وتطوير منتجاتها لتتفق مع معايير الجودة، مما يمكنها من التوسّع فى التسويق وتلبية احتياجات السوق المحلية، كما يمكنها فى مراحل لاحقة من التصدير للخارج.

نصادف نموذج «عبدالغفور البرعى» المكافح كثيراً.. ونحرص على مساعدته بالدعم والتحفيز

ما دور الجهاز فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؟

- الجهاز يقوم بإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، سواء من خلال فروعه بمختلف المحافظات مباشرة أو من خلال التعاون مع البنوك والجمعيات الأهلية وشروط الحصول على التمويل بسيطة منها الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة وأن يكون متفرغاً للمشروع ومقيماً فى المحافظة مقر المشروع والإعفاء من الخدمة العسكرية.

نماذج مكافحة ومشرفة

نصادف نموذج «عبدالغفور البرعى» الذى جسدته الدراما كثيراً ونحرص على دعمه، وبالطبع لأن مصر مليئة بنماذج مشرفة من رجال الصناعة المكافحين و«إيديهم تتلف فى حرير» ويعملون فى مختلف الحرف الصناعية، ودائماً ما يحرص الجهاز على تقديم جميع أوجه الدعم لهم، ولا يكتفى بذلك، ولكنه أيضاً يسلط الضوء على إنجازاتهم.