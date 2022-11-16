مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بقنا

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب آخر، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، قنا- سوهاج عند الكيلو 12.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة إسعاف قنا بـ حادث انقلاب سيارة أجرة (ميكروباص) على طريق الصحراوي الشرقي عند الكيلو 12؛ ما أسفر عن وفاة شخص إصابة شخص.

نقل المتوفى والمصاب إلى مستشفى قنا العام

وبحسب مرفق إسعاف قنا، فإن المتوفى يدعى «حسن فخري»، 44 عاما، إثر كسر بعظام الجمجمة مع نزيف بالمخ، والمصاب، وإبراهيم بخيت 35 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وذلك جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قنا سوهاج الصحراوي الشرقي عند الكيلو 12.

تقرر نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وطلبت تقرير المرور.