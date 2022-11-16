أستاذ تنمية مستدامة: مصر قطعت شوطا كبيرا في مشروعات الطاقة الشمسية

قالت الدكتورة هند فروح، أستاذ البيئة والتنمية المستدامة بمركز بحوث الإسكان والبناء ومدير المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة بمشروع الأمم المتحدة الإنمائي، إن مصر قطعت أشواطا كبيرة وأحدثت طفرة في إنتاج الطاقة من الطاقة الشمسية تحديدا، موضحةً: «محطة بنبان رابع من أكبر المحطات على مستوى العالم، وهناك عدد من المحطات الأخرى جاري تنفيذها، مثل كوم أمبو».

مشروعات المحطات الصغيرة

وأضافت فروح خلال حوارها برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: «قطعنا شوطا كبيرا في المحطات الصغيرة، وهي أقل من نصف ميجا، إذ أن أهميتها تكمن كبيرة في توفير الطاقة الشمسية للأبنية المختلفة مثل الفنادق والمصانع والبيوت والمولات التجارية، وذلك من خلال نظم الخلايا الشمسية الذي ينفذه مركز تحديث صناعة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتمويل من مرفق البيئة العالمي».

نصيب الأسد في مشروعات الطاقة الشمسية لمدينة شرم الشيخ

وتابعت، أن مدينة شرم الشيخ كان لها نصيب الأسد في محطات الطاقة الشمسية، لافتةً إلى أن مشروع الخلايا الشمسية نفذ بشكل عام على مستوى الجمهورية 142 محطة طاقة شمسية في 16 محافظة على مستوى الجمهورية بإجمالي قدرات 14.5 ميجا، مؤكدةً أن مركز المؤتمرات بشرم الشيخ يضم محطة للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية قدرها 935 كيلو، أي ما يقارب ميجا، موزعة في أماكن مختلفة مثل فوق الأسطح.

وأوضحت، أن القطاع الخاص دوره مهم للغاية في نشر الطاقة الشمسية في عدد من المناطق الفنادق، إذ حصلت فنادق كثيرة في شرم الشيخ على النجمة الخضراء.