مصرية تفوز بجائزة عالمية للقيادات النسائية: فلوسها هتروح لسيدات الأسمرات

قالت هند أسامة، حاصلة على جائزة عالمية للقيادات النسائية، إن الجائزة مفتوحة ومتاحة لجميع السيدات حول العالم، من خريجي برامج مجلة «فورتشن» الاقتصادية العالمية، ومؤسسة «جولدمان ساكس» المتخصصة في الشئون المالية، لافتة إلى أنها إحدى خريجات «فورتشن» لتمكين المرأة والقيادات النسائية في عام 2019، لذلك كانت مؤهلة للتقديم على تلك الجائزة.

معايير اختيار الفائز بالجائزة

أضافت «هند»، خلال حوارها لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أسماء يوسف وآية جمال الدين، عبر فضائية «DMC»، أنه يتم اختيار الشخص الفائز وفق معيارين، الأول: أعمال المتقدم في مجال خدمة بلده منذ تخرجه على المستوى التطوعي، ومدى التقدم في العمل الخاص به، أما الثاني: ماذا يفعل المتقدم بالجائزة، إذا حصل عليها في مجال خدمة مجتمعه.

سبب اختيار سيدات حي الأسمرات

أشارت إلى أنها اختارت سيدات حي الأسمرات لاستثمار قيمة الجائزة لصالحهن، حيث أن هولاء السيدات يحملن على عاتقهم مسئوليات كثيرة على رأسها أسرهن، فضلًا عن بعض المعوقات التي تواجهن بعد نقلهن إلى الحي، مثل زيادة تكلفة المعيشة المختلفة، مشيرة إلى أنها تهتم بشكل أساسي بالتمكين الاقتصادي، وذلك كان أحد أسباب حصولها على الجائزة.

وأوضحت الحاصلة على جائزة عالمية للقيادات النسائية، أنها تعاونت مع العديد من الجمعيات، ومع مبادرة «فرصة»، لتمكين المواطنين اقتصاديًا، بدلا من إعطائهم المال فقط، لأن ذلك يمثل استدامة، لذا قررت إقامة المشروعات المختلفة لسيدات حي الأسمرات.