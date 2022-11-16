جامعة المنيا تدشن مبادرة للتوعية بمخاطر التخلص من المخلفات في المجاري

أعلن الدكتور عصام الدين صادق فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، عن تدشين حملة توعوية موسعة بجميع الكليات، والقرى المستهدفة بقوافلها التنموية المتكاملة؛ للتوعية بمخاطر التخلص من المخلفات في المجاري المائية، والترع المبطنة بالقرى؛ تحت عنوان «خليك واعي».

وتعمل الحملة على توزيع منشورات توعوية، وعقد ندوات للكشف عن الأخطار الصحية الناتجة عن إلقاء المخلفات في المجاري المائية، ورأي الدين وتحريمه إلقاء الحيوانات النافقة والقمامة في النيل والترع، وتجريم القانون وحظره لهذه الأفعال ومضاعفة العقوبة لها.

إعداد مسح بيئي شامل لتحديد الاحتياجات والخدمات

يأتي ذلك انطلاقاً من أهمية المحافظة على المكتسبات التي حققتها الدولة خلال مبادرة «حياة كريمة»، وتزامناً مع إطلاق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، قافلة تنموية متكاملة لقرية «طهنا الجبل»، التابعة لمركز المنيا، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وإعداد مسح بيئي شامل لها لتحديد الاحتياجات والخدمات التي يحتاجها أهالي القرية، من خلال فريق متكامل ومتخصص من كليات الطب البشري والصيدلة والتمريض، والتربية، والطب البيطري؛ في إطار دور الجامعة المتواصل لدعم الخدمات المجتمعية بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة «حياة كريمة».

التعاون مع كافة المؤسسات لتحقيق التنمية المستدامة

وأوضح «فرحات»، أن قافلة جامعة المنيا لقرية «طهنا الجبل»، تأتي استمرارا للعمل المشترك والتعاون مع كافة المؤسسات والوزارات بالدولة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمبادرة حياة كريمة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيراً بأن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 497 حالة من أهالي القرية في تخصصات (الأطفال - الباطنة - الرمد - الأنف والأذن - النفسية والعصبية - المسالك البولية - الجلدية - النساء والتوليد - العظام)، وصرف الأدوية بالمجان للحالات من خلال منفذ الصيدلية المرافق للقافلة، إلى جانب عقد ندوات للتوعية الصحية عن «الإدمان»، و«كيفية الوقاية من النزلات التنفسية، ومواجهة الضغوط النفسية والتعامل معها».

رافق القافلة فريق متكامل من كلية الطب البيطري لفحص الماشية وتحصينها وصرف الأدوية اللازمة للحالات، وفريق آخر تنظيمي لفعاليات القافلة ضمن عدد من طلاب كلية التربية الرياضية.