انضمام أحمد صادق لمسلسل «ضرب نار» بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أعلن الفنان أحمد صادق، انضمامه لمسلسل «ضرب نار» بطولة الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ومن المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023، إذ ينطلق التصوير خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وكتب أحمد صادق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «توكلنا على الله.. مسلسل ضرب نار.. سينرجى.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى.. رمضان 2023.. معانا يارب».

أحمد صادق يُجدد تعاونه مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وكان أحمد صادق، شارك في بطولة «اللي مالوش كبير»، بجانب الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، عايدة رياض، أحمد الرافعي، هدى الإتربي وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

انتهاء عروض مسرحية زقاق المدق

وشارك أحمد صادق، في مسرحية زقاق المدق، والتي انتهت عروضها مؤخرًا، في مسرح البالون بالعجوزة، والمسرحية تأليف نجيب محفوظ، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده، وبطولة مجموعة من الفنانين بينهم: مجدي فكري، دنيا عبدالعزيز، بهاء ثروت، أحمد صادق، مراد فكري.