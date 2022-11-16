إصابة مزارع بمشاجرة عائلية بقنا ونقله إلى المستشفى

أصيب مزارع بجروح خطيرة، اليوم الأربعاء، في مشاجرة بسبب خلافات عائلية، بقرية حجازة قبلي بقوص، جنوب محافظة قنا، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى قوص المركزي لتلقى العلاج.

بلاغ بمشاجرة عائلية وإصابة مزارع

تلقت الأجهزة الأمنية في قنا بلاغ يفيد بإصابة محمد أمين، 60 عاما، مزارع بجرح في منطقة الرقبة، بعد التعدي عليه في مشاجرة عائلية بقرية حجازة قبلي بقوص، جنوب محافظة قنا.

انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، وفرضت كردون أمني منع تجدد المشاجرة بين الطرفين، التي كانت بسبب خلافات عائلية وجرى التحفظ على متهمين في الواقعة.

نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام

وتم نقل المصاب إلى مستشفى قوص المركزي، لتلقى العلاج، وتحويله إلى مستشفى قنا العام نظراً لخطورة حالته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما طلبت تحريات المباحث حول أسباب المشاجرة بين الطرفين، وتقرير طبي حول حالة المصاب الذي حول إلى مستشفى قنا العام.