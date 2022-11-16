مصرع شخص وإصابة آخر في حريق التهم سيارة بمطروح

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حريق سيارة أمام قرية العميد بمركز ومدينة الحمام بمحافظة مطروح، وانتقلت على الفور سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة والمصاب إلى أقرب مستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية للمصاب، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء ضحايا حادث الحمام

واستقبل مساء اليوم الأربعاء مستشفى الحمام المركزي ضحايا حادث حريق سيارة الحمام وهما :«أسامة أحمد عبدالحفيظ خليفة، 29 سنة مقيم بأطفيح في الجيزة، توقفت عضلة القلب وتم عمل Cpr ولم يستجب ولفظ أنفاسه الأخيرة، وأحمد عبدالوارث محمد رمضان 40 سنة من تلا محافظة المنوفية مصاب بكدمات متفرقة في الجسم، وإغماء نتيجة هبوط السكر بالدم والحالة العامة متوسطة».

التحفظ علي الجثة

وتحفظ مفتش الصحة مستشفى الحمام المركزي بـ مطروح على جثة المتوفى في الحادث داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وجار استكمال علاج المصاب من خلال فريق الطوارئ بالمستشفى وتقديم الرعاية الطبية المتكاملة لحين التماثل للشفاء.

مباحث الحمام تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة الحمام الى موقع الحادث وجار فحص السيارة للتعرف على أسباب وقوع الحادث وملابسات اشتعال النيران بها ورفع تقرير مفصل إلى جهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة.