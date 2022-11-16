التحقيق مع المتهمين بخطف فتاة البحيرة وطلب فدية مليون جنيه من أسرتها

تباشر الآن جهات التحقيق بمركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، التحقيقات مع أربعة أشخاص؛ لاتهامهم بخطف ابنة رجل أعمال خلال سيرها بسيارتها الخاصة عقب انتهاء فترة عملها في صيدلية ملك شقيقتها بدائرة مركز شرطة بدر، وطلبوا فدية قدرها مليون جنيه لإطلاق سراحها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من تحريرها وضبط المتهمين وبحوزتهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار والسيارة والدراجة النارية المستخدمتين في الواقعة وهاتف محمول ومصوغات ذهبية وساعة يد.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بدر من أحد الأشخاص مقيم بناحية مركز الدلنجات يفيد بتلقيه اتصالا من هاتف ابنته، التي تعمل بصيدلية ملك شقيقتها كائنة بدائرة مركز بدر وأفادت بتعرضها للخطف من قبل مجهولين.

وتحدث أحد المتهمين معه وطالبه بدفع فدية قدرها مليون جنيه نظير عودتها، وتشكل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي وبفحص خط سير المجني عليها أمكن العثور على السيارة خاصتها وبها تلفيات منها «كسر زجاج الباب الأمامي الأيسر».

ضبط 4 أشخاص خطفوا فتاة في البحيرة

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكبي الواقعة «4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية»، وقيامهم بالاتفاق على خطف المجني عليها ومساومة أهلها لدفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحها لعلمهم بثراء والدها.

المتهمون راقبوا الفتاة قبل خطفها

وقام أحد المتهمين بمراقبتها وتتبعها بدراجة نارية قيادته حال خروجها من الصيدلية محل عملها مُستقلة سيارتها المشار إليها، وقيام باقي المتهمين «ملثمين» باعتراض طريقها واختطافها واقتيادها داخل سيارة ملاكي رغما عنها.

واستخدم المتهمون سلاحا ناريا كان بحوزة أحدهم، واحتجزوها داخل مزرعة مُستأجرة لاثنين من المتهمين بدائرة مركز شرطة وادي النطرون وسرقة مصوغاتها الذهبية.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم بالمزرعة المشار إليها، وأمكن ضبطهم وتحرير المجني عليها وتبين إصابتها بسحجة في الوجه.

المتهمون يعترفون بخطف الفتاة

وبسؤال الفتاة، أيدت ما سبق، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لمرورهم بضائقة مالية.

كما أرشدوا عن السلاح المستخدم «بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار والسيارة والدراجة النارية المستخدمتين في الواقعة، وهاتف محمول ومصوغات ذهبية وساعة يد».

وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.