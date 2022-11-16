خريطة إذاعة «أون سبورت FM» لتغطية كأس العالم.. وأسماء المعلقين

كشفت إذاعة أون سبورت إف إم، عن خريطتها البرامجية الجديدة الخاصة بتغطية كأس العالم، والتي ستنطلق بداية من يوم الأحد المقبل، إذ ستُقدم أقوى تغطية لمباريات كأس العالم عبر أثير الإذاعة في رحلة لمدة شهر يصحبهم فيها مجموعة من أبرز المحللين والمعلقين والمذيعين الرياضيين في مصر.

أون سبورت إف إم، ستكون مع محبي الرياضي طوال اليوم عبر استوديوهات تحليلية يقودها المذيعين محمد المحمودي، عثمان أباظة، ماركو مراد، شادي عيسى، أميرة جمال، وأحمد خيري.

نجوم التحليل

وخلال هذه الاستوديوهات التحليلية، يستمتع المتابعون بنجوم مصر ونجوم التحليل أيمن يونس، وليد صلاح الدين، سامي الشيشيني، هشام حنفي، خالد الغندور، ومحمد فضل، ومحللي أون سبورت إف إم المخضرمين حسن المستكاوي، فتحي سند، محمد عمر، طارق الأدور، وحمدي الحسيني، بالإضافة لكوكبة من ألمع نجوم التحليل الشباب، أحمد عز، إسلام سامي، عادل سعد، عمرو الخشاب، خالد عامر، محمد عبدالجليل، عبدالحميد الشربيني، ومحمد جمال.

وسيكون لمعلقي أون سبورت إف إم دورًا في وضع الجماهير في أجواء المدرجات والمباريات بتعليقهم المميز، إذ يعلق على المباريات حاتم بطيشة، بلال علام، مؤمن حسن، ورامي بهجت، ونجوم التحليل الشباب محمد البوشي، أمير محروس، محمد عفيفي، هيثم هيبة، وطارق حسن.

كانت إذاعة أون سبورت إف إم قد استهلت تغطيتها لكأس العالم منذ فترة طويلة، بإطلاق عدد من البرامج، سواء الطويلة أو القصيرة، لتناول المونديال من كل الجوانب.

و«آخر نداء لطيارة الدوحة» كان آخر البرامج المذاعة على الإذاعة، مكون من 4 حلقات جرى خلالها استعراض جميع منتخبات ومجموعات كأس العالم عن طريق 8 محللين مختلفين.

من ضمن هذه البرامج «كاونت داون» لعادل سعد، و«المونديال في السكة» لإسلام سامي، و«صاحب الأرض» لإسلام حسن، و«ساحرة المونديال» لـ رحاب عز، استكمالاً لخطة الإذاعة لوضع المستمعين في أجواء البطولة سواء من الناحية التاريخية أو التحليلية أو الخبرية.

وحرصًا من الإذاعة على أن تصل إلى المستمعين في أي مكان، أصبح بإمكانهم الاستماع للبث الحي المباشر للإذاعة على موقع الإذاعة الرسمي www.Onsportfm.com لمتابعة كل المباريات والتغطية المميزة للإذاعة خلال المونديال.