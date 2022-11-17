محميات جنوب سيناء.. بيئة بحرية ونباتية وحيوانية فريدة تستقطب الزوار

أنعم الله علي محافظة جنوب سيناء بـ 5 محميات طبيعية تضم تنوعًا بيئيًا، إلى جانب حفريات يصل عمرها إلى 75 مليون سنة.

الدكتور وليد حسن مدير محميات جنوب سيناء، قال لـ«الوطن»، إن جنوب سيناء تضم 5 محميات، هي «رأس محمد الوطنية، نبأ، أبو جالوم، طابا، وسانت كاترين».

تطوير المحميات

وأوضح أن وزيرة البيئة أعلنت عن تطوير البنية الخدمية لمحميات جنوب سيناء على هامش قمة المناخ، وشمل التطوير تأهيل المحميات لاستقبال الزائرين واستقطاب فئات أعلى من حيث من السائحين وتحسين الخدمات المقدمة وتشغيل مراكز استقبال الزائرين، مشيرا إلى تشغيل محميتي نبأ ورأس محمد.

معلومات للزائرين

وأوضح أنه في بداية رحلة الزائرين لأي محمية يتم استقبال الزائر بمركز الخدمات ويحصل على معلومات توعوية وتوجيهية وإرشاد لمعرفة ما بداخل المحمية والأماكن التي يزورها من خلال الفريق العمل بالمركز وبدوره يوجه الزائرين لها.

كما يوجد في مركز استقبال الزائرين خدمات أخرى بينها هدايا تذكارية ومنتجات المجتمع المحلي المرتبطة بطبيعة المحمية أو البيئة أو المحميات كلها بشكل عام وخدمات تقديم الطعام، وعند التجول في المحمية يربط الزائر بين ما سمعه من معلومات وما يشاهده على أرض الواقع.

أسعار دخول المحميات متقاربة

وعن سعر الدخول للمحميات قال إنها أسعار في متناول الجميع لكل المحميات فسعر التذكرة 25 جنيهًا للمصريين ويستثني طلاب العلم والرحلات العلمية والبيئية التطوعية وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تحدد التذكرة للأجانب بسعر 5 دولارات.

وعن أعداد الزائرين إلى المحميات أوضح أنها مرتبطة بالفنادق حيث يتم تنظيم رحلات بحرية إليها ونسبتها أعلى ممن يتوجهون إليها برحلات برية ولذلك يتم الاهتمام بتطوير المزارات والشواطئ داخل المحميات والتوازن مع استخدامات الموارد وتنوع التركيز على زيارة السائح للمواقع المختلفة بالمحميات منها مناطق الشعاب المرجانية أو الموارد الطبيعية.

وأضاف «حسن»، أن محمية رأس محمد تضم شعابا مرجانية إلى جانب شفافية الماء ما يجعها قبلة الغوص الأولى في العالم، فضلا عن وجود والبحيرة الخفية وتكاد تكون ضحلة وتختفي في أوقات الجذر كما يمكن رؤية مسافات واسعة منها على ساحل المحمية ونقطة التقاء خليجي السويس بالعقبة وأقصي الجنوب بالمنظار

ويكمل: «محمية نبأ بها الظهير الصحراوي والجيلي والبيئات البرية والأرضية والتنوع في الحيوانات بها أكثر من رأس محمد ولكن تحتاج إلى رصد لرؤية الحيوانات منها الغزلان بمنطقة الوعل النوبي لأنها بطبيعتها تهرب من النظر»