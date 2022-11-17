«Code Courses» تقدم دورات صحافة وإعلام بالتعاون مع جريدة «الوطن»

يعتبر العمل في مجال الإعلام حلم يراود الكثيرون من الحالمين بالوقوف أمام الكاميرا، ليشاهدهم الملايين حول العالم.

وقد يعتقد البعض أن العمل في المجال الإعلامي قاصر فقط على خريجي كليات الإعلام وأقسامها بكليات الآداب، لكن يمكن لأي شخص العمل في المجال بعد تأهيله بالشكل اللائق.

Code Courses تقدم دورات متخصصة في مجال الإعلام

وتٌقدم «كود كورسيس Code Courses» دورات متخصصة في مجال الإعلام، بشهادات معتمدة، وبتوفير فرص عمل سواء في الراديو أو التلفزيون أو الصحافة.

ويعتبر الكورس استثمار في الإنسان؛ إذ ستحصل على دورة تؤهلك للحصول على وظيفة في مجالي الصحافة والإعلام.

ومن المقرر أن تعتمد «جريدة الوطن»، التي تعتبر من أبرز الجرائد الخاصة، وأشهرها على الإطلاق، هذه الدورة التدريبية، بالاضافة لاعتمادها من Egyptian German House.

محاضرات نظرية وعملية

وتنقسم الدورة لمحاضرات نظرية ومحاضرات عملية في الاستديو بعدد محدود من المتدربين، لتحقيق مزيد من الفائدة.

ويمكن لأي شخص الالتحاق بهذه الدورات عن طريق الاتصال على: 01023249200 أو واتس آب على +20 1023249200.