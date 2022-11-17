رصف طريق «سندنهور - فرسيس» في بنها بتكلفة 9.6 مليون جنيه

قام عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات مركز ومدينة بنها في قطاع الطرق والكباري وممشى نهر النيل، لدفع الأعمال وتذليل العقبات، والوقوف على نسب تنفيذ تلك المشروعات، ومنها مشروع رصف طريق «سندنهور - فرسيس» بطول 3.3 كم بتكلفة 9.6 مليون جنيه.

واستهل محافظ القليوبية جولته بتفقد المرحلة الثالثة من مشروع إنشاء ممشى أهل مصر، والتي تبدأ من أمام مجلس مدينة بنها حتى نادي الشرطة بطول 550 مترا، وذلك لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال على أرض الواقع، إذ تم الإنتهاء من صب الخرسانة المسلحة والعادية للسور الخارجي للممشى بنسبة تنفيذ قاربت على الانتهاء، وتم استكمال صب الكمرات والبلاطة الخرسانية عند ملاهي نادي الشرطة، وتمت أعمال تسوية التربة وجاري استكمال الأعمال.

دفع الأعمال بممشى أهل مصر في بنها

ووجه المحافظ القائمين على الأعمال بدفع العمل للانتهاء من كل أعمال الممشى في المدة الزمنية المحددة وفتحه أمام المواطنين ليكون متنفساً جديداً لهم، مع مراعاة الرسومات الهندسية للأعمال، مُشيراً إلى أن ممشى بنها سيكون على غرار المرحلة الأولى والثانية، وسيتسع لعدد كبير من مواطني القليوبية والقرى المُجاورة لها .

تدبيش ترعة علما بطحلة

وتابع المحافظ الجولة بتفقد مشروع تدبيش وتوسعة طريق ترعة علما التابع للوحدة المحلية بطحلة بداية من خط 13، وبطول 1200 متر حيث تم الانتهاء من الخطة الاستثمارية السابقة.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أيضا أعمال رصف طريق «سندنهور - فرسيس» بطول 3.3 كم بتكلفة 9.6 مليون جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لرصف الطرق الفرعية التي تم انتهاء إدخال المرافق بها، لتسيير الحركة المرورية، ووجه المحافظ بدفع الأعمال والانتهاء من أعمال الرصف طبقا للمواصفات القياسية المتفق عليها بالمقايسة،

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء كوبري حمولة 80 طن على مصرف القليوبية بنطاق قرية مرصفا، والذي تم إنشاؤه بتكلفة 2.3 مليون جنيه ليخدم محطة تدوير القمامة التي ستقوم المحافظة بإنشائها لتخدم مدينة بنها على مساحة 9.5 فدان.