«صحة سوهاح»: لم نسجل إصابات بالفيروس المخلوي

يصيب الفيروس المخلوي الكثير من مواطني سوهاج بالقلق على أبنائهم في المدارس، نظرا لسماع البعض عن هذا الفيروس لأول مرة، وأكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة في محافظة سوهاج، أنّه لا يوجد أي إصابات بالفيروس المخلوي ظاهرة حتى الآن، وأنه تمّ اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

مواجهة أي إصابات من الفيروس

وأوضح المصدر، أنّ مديرية صحة سوهاج على تواصل مستمر مع جميع المديريات بشأن مواجهة أي إصابات من الفيروس المخلوي، موضحا أن الفيروس يزيد انتشاره خلال الفترات الأخيرة إذ إنّه مرتبط بفصل الخريف وبدايات فصل الشتاء.