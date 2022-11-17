«الإدارية العليا» ترفض طعن طالبة بالثانوية العامة على نتيجة مادتين

رفضت الدائرة السادسة تعليم في المحكمة الإدارية العليا، دعوى طالبة ثانوية عامة بإعادة تصحيح مادتي اللغة العربية والفيزياء لها، خلال العام الدراسي 2019/ 2020، وحصلت خلاله على 75 من إجمالي 80 درجة في اللغة العربية، و57.5 من إجمالي 60 درجة في الفيزياء.

حيثيات الحكم برفض الدعوى

وجاء رفض المحكمة للدعوى بعد مطالعة كراسة إجابات الطالبة، وتبين عدم استحقاق درجات أعلى، ودقة عملية التصحيح، كما ثبت لهيئة المحكمة، حسبما جاء في حيثيات الحكم، أن الطالبة أدت امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة فى مادتي اللغة العربية والفيزياء، فلم ترتض بالنتيجة، لكن «تبين أنها حصلت على الدرجات المستحقة لها صدقا وعدلا».

ثبوت صحة قرار الجهة الإدارية

وأشارت إلى أن المحكمة فحصت كراستي إجابة الطالبة فثبت لها أن عملية التصحيح شملت جميع الإجابات، وقُدر لكل إجابة درجتها، ولم يقع أى خطأ مادي في رصد الدرجات أو جمعها أو نقلها، بالإضافة لعدم وجود دليل على أن الجهة الإدارية أساءت استعمال سلطتها، أو انحرفت بها عن الصالح العام، وأن ما أثاره والد الطالبة، بصفته الطاعن على النتيجة، من أخطاء شابت عملية التصحيح «محض أقوال مرسلة، لا يظاهرها أي دليل من الأوراق».