«نوستالجيا» حب التسعينيات في كليب «وحشاني أيامك» لمروة أمين

طرحت المطربة مروة أمين، أغنية جديدة تحمل اسم «وحشاني أيامك» على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتعاونت مروة في أغنية وحشاني أيامك، مع الشاعر الغنائي أدهم معتز، وتولت تلحينها بنفسها، والموزع كريم أسامة، مكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام، إنتاج رامي أمين، توزيع ديجيتال شركة قنوات ميوزك، والفيديو كليب من إخراج محمد صابر.

يستدعي كليب أغنية وحشاني أيامك، الذي أخرجه محمد صابر، نوستالجيا حب التسعينيات والثمانينيات، وقت كان العاشقان يتبادلان الجوابات، وتسجيلات الإهداءات على شرائط الكاسيت وغيرها من الأمور التي نفتقدها في عصر التكنولوجيا.

وحشاني أيامك.. التجربة الثانية لـ مروة أمين في التلحين

تخوض مروة أمين تجربة التلحين لثاني مرة في وحشاني أيامك، بعد أن طرحت أغنيتها عملة نادرة التي تنتمي للون الأغاني الشعبي الشيك، وكتبها الشاعر الغنائي أدهم معتز، من توزيع ومكس محمد شفيق، ديجيتال ماستر أمير محروس، منتج فني ومنفذ رامي أمين، تصوير سيشن الفيديو بعدسة مصور المشاهير محمود عاشور.

يذكر أن مروة شاركت في برنامج المواهب آراب أيدول في موسمه الأول، وأيضا في برنامج إكس فاكتور عام 2013 ضمن فريق الفنان الإماراتي حسين الجسمي.

وبعدها انطلقت مروة أمين لتطرح عدد من الأغاني على طريقة السينجل خلال الفترة الماضية، منها أغنية «كلم» من كلمات أدهم معتز، ألحان وتوزيع نيس، وأغنية أكتر حد بكاني من كلمات أدهم معتز وأحمد معتز، ألحان عثمان جاد، توزيع ومكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.