مناقشة دور المؤثرات البصرية في الأفلام ضمن فعاليات «القاهرة السينمائي»

أقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، «ماستر كلاس» لإحدى المنصات الرقمية، حول دليل صانعي الأفلام للمؤثرات البصرية، ضمن فعاليات دورته الـ44.

وحضر الـ«ماستر كلاس»، التي أدارها بن بيري مدير المؤثرات البصرية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لإحدى المنصات الرقمية، كلًا من: الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، أمير المصري، جمال سليمان، كريم قاسم، محمود الليثي، ركين سعد، وغيرهم.

اصطحب «بيري» الحضور، في العالم السحري للمؤثرات، بداية من بناء العالم الرقمي بتفاصيله، ومرورا بدنيا المخلوقات الأسطورية المستوحاة من أعماق عقل الكاتب وحتى إنتاج هذه الحكايات الملحمية.

يهدف الماستر كلاس، إلى إلهام مخرجي المستقبل، وخلق مجال للتعاون الإبداعي، ويفتح مجالًا للمناقشات الحرة والخلاقة، حول كيفية التعامل مع التأثيرات المرئية الإبداعية على نطاق عالمي.

ترسيخ المشهد في ذهن المشاهد

وتحدث «بيري» عن اهتمام المنصة التابع لها، بالقصص التي تعرض عليها لإنتاجها سواء كانت محلية أو دولية، لكن الذي يبحثون عنه باستمرار، وهو كيفية ترسيخ المشهد في ذهن المشاهد، ذلك من خلال المؤثرات البصرية والتي تعد عاملًا مهمًا لإنتاج أي عمل.

كما ناقش بيري مع الحضور، العوامل الأساسية التي يقوم على أساسها أي عمل، ساردً مثال على فيلم the sandman، والمؤثرات البصرية التي استخدمت في العمل والقائمة على السرد، ذلك الذي يجعل الأمر أفضل.

وأشار بيري، إلى تناول العوالم الموازية التي تجعل المشاهد يعيش في بيئة، مثل أين ومتى تبدأ القصة، ليكون المشاهد مُلمًا بكل شيء، مضيفًا أن إمكانية إنتاج عمل ما يتوقف على الميزانية أحيانًا، لأن يتم المزج بين الفانتازيا والخيال والحقيقة.