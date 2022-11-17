السيطرة على حريق داخل مبنى عيادات خارجية في العمرانية دون إصابات

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل مبنى العيادات الخارجية، بدائرة قسم شرطة العمرانية دون وقوع إصابات.

بلاغ لقسم الشرطة

تفاصيل البلاغ، بدأ عندما ورد لقسم شرطة العمرانية من غرفة عمليات الحماية المدنية بوجود حريق داخل غرفة بوفيه بالطابق الرابع بمبنى العيادات الخارجية تابع للتأمين الصحي الكائن بجوار المحافظة دائرة القسم.

الحريق ماس كهربائي

بالانتقال والفحص تبين أن الحريق نشب بجزء من ثلاجة، وجرى إخماده والسيطرة عليه دون وجود إصـابات، وتشير التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء عبد العزيز سليم مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أنه يرجح سبب الحريق ماس كهربائي بفيشة الثلاجة، موضحا أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.