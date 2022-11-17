موسكو وواشنطن يلتقيان على أرض مصر للحد من الأسلحة النووية

كشفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن المباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية حول معاهدة «ستارت الجديدة» للحد من الأسلحة النووية في كلتا الجانبين، ستبدأ في العاصمة المصرية القاهرة في 29 نوفمبر الجاري.

الحد من الأسلحة النووية

وذكر سابقا، نائب وزير الخارجية الأمريكي، سيرجي ريابكوف، أن روسيا وأمريكا ستعقدان مفاوضات بشأن معاهدة «ستارت الجديدة» حول الحد من الأسلحة النووية في القاهرة، مشيرا في تصريحات لوكالة نوفوستي الروسية إلى أن وفدي موسكو وواشنطن سيصلان القاهرة نهاية نوفمبر.

استئناف عمليات التفاوض

وتابع نائب الوزير الروسي: «استئناف عمليات تفتيش ستارت أحد الموضوعات العديدة المدرجة على جدول أعمال الحدث المقبل».