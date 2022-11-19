وحدات مرورية متنقلة في الميادين بالقاهرة والمحافظات.. اعرف أماكنها

تستقبل الوحدات المرورية المتنقلة المواطنين الرغبين في تجديد رخصتي القيادة والمركبات، وذلك تخفيفًا من وزارة الداخلية لحالات الزحام في وحدات المرور، إذ وفرت 5 مراكز مرورية في القاهرة والمحافظات لاستقبال المواطنين، بالقاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان ومطروح، ويستمر العمل داخلها على مدار الأسبوع بداية من الساعة 10 صباحًا، وحتى الساعة 10 مساءً.

أماكن ارتكاز الوحدات المرورية المتنقلة في القاهرة

وجاءت أماكن ارتكاز الوحدات المرورية المتنقلة في القاهرة، كالتالي:

- أرض المعارض في مدينة نصر.

- ميدان سيمون بوليفار في جاردن سيتي.

- داخل مول سيتي ستارز في مدينة نصر.

- ميدان الثورة في الجيزة.

أماكن استخراج رخصتي القيادة والمركبات في الميادين الرئيسية في 3 محافظات:

- مطروح

- الإسكندرية

- أسوان

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة

- شهادة المخالفات يمكن استخراجها من مكاتب البريد.

- الرخصة الخاصة بالسيارة.

- الرقم القومي للإطلاع وصورة منها.

- سداد الرسوم عن طريق بطاقة الدفع «فيزا كارد»

الخدمات التي تقدمها الوحدات المرورية المتنقلة

- استخراج رخص السيارة

- تجديد رخصة القيادة

- استخراج ملصق إلكتروني

- فحص فنى آلي

- مستلزمات مرورية للسيارات الملاكى والنقل الخفيف حتى 1،5 طن

ما هي إجراءات استخدام الوحدات المرورية المتنقلة؟

- الدخول إلى موقع بوابة مرور مصر على الإنترنت.

- اختيار الخدمات الإلكترونية.

- حجز الوحدات المتنقلة.

- الموافقة على الشروط.

- اختيار الوحدة المتنقلة القريبة منك.

- تحديد التاريخ.

- تحديد الموعد المناسب.