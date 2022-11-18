الغردقة تستضيف اجتماع لجنة المفوضين السنوي للمعهد المتحد للعلوم النووية

تستقبل مدينة الغردقة، اجتماع لجنة المفوضين السنوي للمعهد المتحد للعلوم النووية لعام 2022 في دورته الـ 24، الإثنين المقبل، وتنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتستضيفه مصر للمرة الأولي بعد ترقية عضويتها كعضو كامل في المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا بإجماع الدول الأعضاء في نوفمبر 2021 وبذلك تتمتع مصر بكل مُميزات الشراكة لتُصبح الأولى عربيًا وإفريقيا في عضوية المعهد، بما يمثل جسراً ممتداً بين مصر ودول العالم الشركاء في المعهد.

الاستضافة أهمية علمية لمصر

وأوضح بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمي، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، سيفتتح الاجتماع ويلقى كلمة ترحيب مصر بالدول الأعضاء ويمثل مصر في المجلس الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث تمثل هذه الاستضافة أهمية علمية لمصر، ما يعبر عن نشاط علمي كبير تحتضنه مصر في أهم مجالات العلوم البازغة من خلال التطبيقات السلمية للطاقة النووية.

تعزيز وزيادة التعاون العلمي والبحثي المشترك

وأوضح البيان أن الفعالية تساهم في تعزيز وزيادة التعاون العلمي والبحثي المشترك مع الدول الأعضاء الشركاء في المعهد، وللاستفادة من الخبرات الدولية في مجال العلوم النووية والتطبيقات السلمية للطاقة النووية، خاصةً في ظل الاهتمام الكبير الذي تُوليه الدولة باللحاق بهذا الركب من العلوم، وتزامنا مع العمل الجاري على قدم وساق بمشروع الضبعة.