تنفيذ مشروعات خدمية وصحية وطرق ضمن «حياة كريمة» في قرى أبو صوير بالإسماعيلية

قالت المهندسة سعدية حجاب، رئيس مركز ومدينة أبو صوير بالإسماعيلية، إن مشروعات «حياة كريمة» المقرر البدء في تنفيذها داخل المركز خلال العام المقبل، تشمل كافة المشروعات الخدمية والعلاجية ومشروعات البنية التحتية.

وأضافت «حجاب» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه على مدار الأشهر الماضية تم إعداد مذكرة بكافة مطالب القرى الست في مركز أبوصوير تمهيدا للبدء فيها مع تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.

الصرف الصحي والخدمات الصحية أبرز المشروعات

وتابعت المهندسة سعدية حجاب، إن مشروعات «حياة كريمة» تستهدف على رأس أولوياتها مشروع الصرف الصحي في قرى أبو صوير والعزب التابعة للمركز كاملة، إضافة إلى تطوير شبكات الطرق ورصف الطرق الداخلية والخارجية، إلى جانب إنشاء الوحدات الصحية في القرى الأكثر احتياجا والتي لا يوجد بها وحدات صحية.

إنشاء عدة مجمعات خدمية

وأوضحت أنه سيتم إنشاء عدد من المجمعات الخدمية في كل القرى لرفع العبء عن المواطنين في التنقل للحصول على الخدمات من المركز أو مدينة الإسماعيلية ذاتها.

كما أكدت أن المشروعات ستتضمن أيضا رفع كفاءة شبكات الكهرباء وشبكات المياه ومياه الشرب، إلى جانب تطوير شبكات الاتصالات وتوصيلها لكافة القرى والتوابع.