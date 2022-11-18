حالة الطقس غدًا.. مائل للبرودة ليلاً وخريفي نهارًا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا، إذ يسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء خلال ساعات الليل.

حالة الطقس غدًا

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها، إلى أنّ الطقس سيكون غائمًا جزئيًا على محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما تسود شبورة على محافظات القاهرة الكبرى، فضلاً عن وجود نشاط رياح على تلك المناطق.

درجات الحرارة غدًا

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، فإنّ درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 19-11-2022، على مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

- القاهرة 26 - 16

- العاصمة الإدارية 26 - 16

- 6 أكتوبر 25 - 15

- بنها 25 - 16

- دمنهور 25 - 16

- كفر الشيخ 25 - 15

- المنصورة 25 - 16

- دمياط 24 - 15

- بورسعيد 25 - 18

- الإسماعيلية 27 - 16

- السويس 26 - 15

- الزقازيق 26 - 16

- شبين الكوم 26 - 15

- طنطا 25 - 16

- شلاتين 27 - 21

- الإسكندرية 26- 17

- العلمين الجديدة 25- 15

- وادي النطرون 25- 15

- مطروح 27 - 16

- السلوم 28- 15

- سيوة 26- 11

- العريش 24 - 14

- رفح 23 - 13

- الطور 26 - 16

- كاترين 18 - 08

- رأس سدر 26 - 18

- نخل 23 - 07

- طابا 25 - 15

- نويبع 25 - 14

- حلايب 23 - 19

- شرم الشيخ 27 - 22

- الغردقة 26 - 21

- مرسى علم 27- 22

- الفيوم 26- 14

- بني سويف 26- 13

- المنيا 26- 12

- أسيوط 27- 13

- سوهاج 27- 14

- قنا 27- 16

- الأقصر 28- 15

- أسوان 29- 17

- الوادي الجديد 26- 12

- أبو سمبل 26 - 16

- أبو رماد 26 - 22

- رأس حدربة 23 - 19