انهيار منزلين متجاورين في قرية بالمنيا دون خسائر بالأرواح

انهار منزلان متجاوران في قرية منسافيس التابعة لمركز أبو قرقاص بجنوب محافظة المنيا، اليوم الجمعة، دون وقوع إصابات، وتم فصل المرافق وعمل كردون أمني، حفاظا على حياة المارة.

انهيار منزلين متجاورين بالمنيا

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، بانهيار منزلين متجاورين في قرية منسافيس بالوحدة المحلية بأبيوها، دون حدوث أي إصابات.

سبب انهيار المنزلين

بانتقال قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي، تبين انهيار منزلين من الطوب اللبن، ملك كلا من: وائل محمد عثمان، ومحرم عبد الحكيم، وأن المنزل الأول مكون من طابقين على مساحة 110 أمتار مربعة، والثاني مكون من طابقين على مساحة 155 مترا، وأنهما خاليين من السكان، وانهارا في توقيت واحد لقدمهما، دون أي إصابات أو أضرار بشرية.

تم إخطار الإدارة الهندسية والتنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، لفصل المرافق، من: كهرباء ومياه وغاز عن المنزلين، وعمل كردون أمني بمحيطهما، حفاظا على حياة المارة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف والتحقيق.