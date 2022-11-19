لحظات الغروب بعدسة «عمار».. سحر الطبيعة وروعة المكان

لحظات غروب الشمس عادةً ما تجذب الأنظار، لسحرها وتناسق ألوانها الذي يبعث على كل من يراها شعوراً بالراحة والطمأنينة والهدوء، وهو ما دفع عمار ناصف ابن محافطة كفر الشيخ، لتوثيق لحظات الغروب في مسقط رأسه بمدينة بيلا بعدسة هاتفه المحمول.

لوحة فنية جمالية

التقط المهندس «مدني» صاحب الـ28 عاماً، عددا من الصور وثقت لحظات غروب الشمس الساحرة والمميزة، بخاصةً في تلك الأجواء الخريفية التي تمُر بها البلاد، وتكاثر السحب التي تُشكل لوحة فنية تصويرية في غاية الروعة.

«عمار» يبدع بكاميرا الهاتف المحمول

«بحب أجواء شروق وغروب الشمس جداً لأنها بتكون فيها راحة وسكينة وده اللي خلاني أصور غروب الشمس، لأني شوفت لوحة فنية جمالية بألوان الشمس الدافئة مع تكاثر السحب، وكل ده باستخدام كاميرا الهاتف المحمول»، قالها عمار مدني لـ«الوطن».

وأضاف «مدني»، «دايماً بيكون هاتفي المحمول جاهز لتوثيق أي لحظات حلوة في أي زمان ومكان، ويمكن المميزات الرائعة الموجودة في كاميرا الموبايل بتساعدني على التقاط صور في غاية الاحترافية، وده اللي بيخلي تجربة التصوير ممتعة جداً».

يعتمد «مدني» في التقاط الصور على هاتفه المحمول دون الاستعانة بكاميرا ذات تقنيات عالية: «بصور بموبايلي دايماً ومش بستخدم كاميرا، وميزة الموبايل إنه خفيف ومش بيحتاج شغل زي الكاميرا اللي بتكون محتاجة ظبط زوايا وتغيير عدسات».

يحرص «مدني»، على إبراز لقطات مميزة بعدسة هاتفه المحمول تعبر عن قضايا ولافتات إنسانية: «بحب أصور الناس الشقيانين زي الفلاحين والصيادين والناس المكافحة بصفة عامة، كمان بحب أصور حاجات من الطبيعة، والحمد لله بطلع لقطات حلوة، وناس كتير مش بتصدق إني بصور بالموبايل من جمال الصور».