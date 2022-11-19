مصرع عامل في تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل بسوهاج

لقي عامل مصرعه، إثر حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل، في شارع الشهيد عبد المنعم رياض دائرة قسم أول سوهاج، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوجود حادث بشارع عبدالمنعم رياض دائرة القسم، ووجود متوفى.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير دراجة نارية قيادة المدعو «علي م ع ف- 30 سنة- عامل- ويقيم دائرة القسم»، اختل مقود الدراجة بيده واصطدم بسيارة نقل قيادة المدعو «أحمد ج ع م- 29 سنة- سائق ويقيم دائرة القسم»؛ نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي.

شقيق المتوفى ينفي وجود شبهة جنائية

وبسؤال شقيق المتوفى المدعو «مصطفى م ع ف- 34 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية»، بمضمون ما تقدم، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، ونفى الشبهة الجنائية.

وأفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم، مُضيفًا بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته، تم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين، بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة؛ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيقات.