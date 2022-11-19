محمد الأمير ينتهي من تصوير المسلسل اللبناني «نزيف»

انتهي الممثل العراقي محمد الأمير، من تصوير دوره في المسلسل العربي اللبناني «نزيف»، وهو مسلسل درامي أكشن، ومن المُقرر عرضه خلال الفترة المُقبلة.

ويجسد محمد الأمير، بمسلسل «نزيف»، شخصية رشيد، وهي شخصية مركبة تعمل مع المافيا ويكون العامل الأساسي في تحريك معظم الأحداث.

أبطال مسلسل نزيف

ويشارك في بطولة مسلسل نزيف، مجموعة من الوجوه الشبابية، منهم ماريتا الحلاني في رابع تجاربها بالدراما، وإسماعيل تمر في ثاني تجربه له بالدراما، ومن تأليف جاد الخوري وإخراج إيلي الرموز.

على صعيد آخر، شارك الأمير في احتفالية عيد ميلاد أحد فنادق دبي والتي احيتها المطربة اللبنانية سيرين عبد النور، هذا بجانب افتتاح قاعه كبيرة لمشاهدة عروض مونديال 2022.