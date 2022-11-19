محرك DuckDuckGo يعلن عن ميزة جديدة لحماية مستخدميه من 2000 محاولة تتبع

أعلن محرك البحث الجديد DuckDuckGo أنه أصبح أكثر خصوصية من محركات البحث الأخرى المنافسة، ليعلن عن نفسه أنه الأكثر خصوصية والأفضل لمحبيها، حيث أوضح أنه يتم الآن تجرب ميزة جديدة وهي ميزة حماية تتبع التطبيقات، وهي تجريبية تساعد في حظر متتبعات الطرف الثالث في تطبيقات المستخدمين حتى إذا كنت لا تستخدمها، موضحا أنها أصبحت متاحة الآن لجميع مستخدمي Android.

وأعلن المحرك أن الميزة الجديدة التي أطلقها تم إطلاقها في مرحلة تجريبية لعدد محدود من المستخدمين منذ حوالي عام، موضحا أنه تمت إضافة الآن القدرة على رؤية ما يحاول متتبعو البيانات الشخصية جمعه.

مستخدمو أندرويد يتعرضون إلى 2000 محاولة تتبع

وفقًا لـ DuckDuckGo، يمتلك مستخدم Android العادي 35 تطبيقًا على هواتفهم مع إجراء 1000 إلى 2000 محاولة تتبع يوميًا، ولاستخدام الميزة الجديدة، كل ما يتعين على المستخدمين فعله هو تحديث أحدث إصدار من تطبيق Android، وفتح الإعدادات، وتحديد «حماية تتبع التطبيقات»، واتباع التعليمات.

إذا كانت الميزة تبدو مألوفة، فذلك لأن مستخدمي iOS لديهم بالفعل إمكانية الوصول إلى تجربة تصفح خاصة مماثلة مع شفافية تتبع التطبيقات من Apple.

ولكن أشارت DuckDuckGo في منشورها على المدونة، إلى أن تنفيذها للميزة يختلف اختلافًا كبيرًا عن Apple في أنه إلغاء الاشتراك افتراضيًا، يخدم Android - قاعدة مستخدمين تشكل غالبية مستخدمي الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم، وسيحمي حقًا عادات تصفح مستخدمي Android.

وخضعت ميزة تتبع التطبيقات الخاصة بشركة Apple مؤخرًا للتدقيق بفضل دعوى قضائية تزعم أن عملاق التكنولوجيا استمر في تتبع نشاط المستخدمين حتى عند تعطيل التتبع.

بشكل عام، يبدو أن هذه أخبار رائعة لمستخدمي الهواتف الذكية الباحثين عن الخصوصية، ولكنها قد تكون بمثابة ناقوس موت آخر لعلقات البيانات مثل Meta.