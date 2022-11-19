رئيس وزراء بريطانيا من كييف: سنواصل دعم أوكرانيا

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن بريطانيا ستواصل دعم أوكرانيا بما في ذلك منظومات دفاع جوي، وفقا لما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

ووصل رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك، إلى كييف في أول زيارة له منذ توليه منصبه، وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

سوناك يزور كييف

وكتب زيلينسكي على تليجرام: «منذ الأيام الأولى للحرب، كانت أوكرانيا والمملكة المتحدة الحليفين الأقوى»

وأضاف: «ناقشنا أهم القضايا لكل من بلدينا والأمن العالمي خلال اجتماع اليوم».

وقال سوناك في مؤتمر صحفي مع زيلينسكي: «سنواصل دعم أوكرانيا سنقدم 50 مليون جنيه استرليني لتعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا، لمواجهة الضربات الجوية الروسية».

ونوه سوناك، إلى العمل لإعادة بناء محطات الكهرباء والمشافي، وسنقدم دعما عسكريا جديدا لأوكرانيا.

فيما قال زيلينسكي، إن «الهجمات الروسية تستهدف البنية التحتية لأوكرانيا»، لافتا إلى أنه بحث مع سوناك مسألة «الأمن الغذائي».